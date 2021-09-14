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Путин заявил, что его контакт с заболевшим COVID станет экзаменом для "Спутника V"

Путин заявил, что его контакт с заболевшим COVID станет экзаменом для "Спутника V"
Президент России Владимир Путин
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, комментируя свое решение уйти на самоизоляцию в связи обнаружением коронавируса в его окружении, заявил, что у него сохраняются "высокие титры" после вакцинации, и отметил, что эта ситуация станет экзаменом для вакцины "Спутник V", которой он привился.

На совещании с членами правительства и руководством "Единой России" Путин напомнил, что принял решение самоизолироваться после того, как коронавирус был диагностирован у человека в его ближайшем окружении.

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"В моем самом близком окружении несколько человек заболели. И один из этих сотрудников - это человек, который работает со мной в непосредственной близости - он был вакцинирован, у него титры упали, и он ревакцинировался, судя по всему, поздновато, через три дня после вакцинации заболел. Я накануне общался с ним целый день", - сказал президент.

"К чему я это говорю – это естественный эксперимент: посмотрим, как сработает на практике "Спутник V", потому что титры у меня, по последним данным, достаточно высокие. Посмотрим, как это будет выглядеть на практике, в жизни. Надеюсь, что все будет так, как и должно быть, "Спутник V" реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от ковида", - заключил президент.

Владимир Путин коронавирус Спутник V

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