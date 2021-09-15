Против ставропольского судьи возбудили дело за миллионную взятку

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении судьи Георгиевского районного суда Ставропольского края Вадима Петрова, подозреваемого в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Судья подозревается по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По данным следствия, в октябре 2020 года подозреваемый получил от адвоката обвиняемого в вымогательстве и участии в преступном сообществе взятку в сумме 1 миллион рублей. За эти деньги он должен был назначить мужчине менее длительное наказание, говорится в сообщении.

Отмечается, что судья был задержан сотрудниками УФСБ по Ставропольскому краю после передачи денег.