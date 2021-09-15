Минпромторг заявил о стабилизации цен на пиломатериалы

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В России "в целом стабилизировались" цены на пиломатериалы, отметил Минпромторг, комментируя данные Росстата о недельной динамике потребительских цен.

По сведениям статистического ведомства, на неделе с 7 по 13 сентября в числе товаров, на которые продолжался рост цен, были обрезные доски, подорожавшие на 0,5% (при общей инфляции за этот период на уровне 0,04%).

"Сохраняется высокий спрос на продукцию лесопереработки. Увеличение цен на пиломатериалы носило временный сезонный характер, связанный с ростом потребления данной продукции и восстановлением строительного сектора на основных экспортных рынках российских пиломатериалов: в Европе, Японии, Китае, на Ближнем Востоке, простимулированного, в том числе, государственными монетарными программами поддержки", - говорится в комментарии пресс-службы Минпромторга.

"При этом по результатам еженедельного анализа цен в крупнейших DIY-сетях на продукцию лесопромышленного комплекса, который проводит Минпромторг России по поручению правительства РФ, на протяжении последних 6 недель цена на пиломатериалы в целом стабилизировалась", - подчеркнули в министерстве.