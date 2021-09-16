Ловец краснокнижных кречетов на Камчатке отделался условным сроком

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Суд на Камчатке вынес обвинительный приговор местному жителю, который незаконно поймал и держал в неволе двух краснокнижных кречетов, сообщает в четверг прокуратура края.

"По ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча, содержание, хранение и перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к виду, занесенному в Красную книгу РФ, группой лиц по предварительному сговору) мужчина приговорен к лишению свободы условно сроком на 3 года со штрафом 100 тыс. рублей, с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что в прошлом году мужчина вместе с подельником поймал в Усть-Большерецком районе Камчатки двух редких птиц, чтобы потом перепродать. Птиц браконьеры хранили в подвалах в Петропавловске-Камчатском. После задержания преступников плененных птиц освободили. Кречеты прошли реабилитацию, после чего их выпустили на волю. Уголовное дело в отношении второго фигуранта дела находится на рассмотрении в суде.

По оценкам специалистов, в настоящее время численность кречетов стремительно сокращается. Соколы становятся жертвами браконьеров, отлавливающих птиц для продажи, в основном в страны Ближнего Востока, где их используют для охоты.