Общественный транспорт в Южно-Сахалинске переведут на экологически чистое топливо

Реформу общественного транспорта проведут в Южно-Сахалинске

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Работу общественного транспорта в Южно-Сахалинске модернизируют до августа 2022 года: перевозчики должны будут полностью обновить автопарк, переведя его на экологически чистое топливо, их работу будет регулировать единая диспетчерская, сообщил в четверг "Интерфаксу" заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Попов.

Один из автотранспортных институтов изучит существующую маршрутную сеть города и до 13 декабря текущего года предоставит администрации города научный труд с "переработанной маршрутной сетью максимально удобной для пассажиров". Предложения института мэрия обсудит с жителями города.

"Второй этап - мы меняем формат взаимодействия между организатором перевозок (мэрией) и самими перевозчиками. Новый формат - все деньги, которые перевозчик будет собирать с пассажиров, пойдут в бюджет города, а свои заработанные деньги он будет получать по муниципальному контракту в рамках выполненной работы", - сказал замдиректора.

Он пояснил, что сейчас перевозчики чем больше перевезли, тем больше получили. Вечером, когда пассажиропоток падает, они уходят с маршрутов. Новый формат взаимодействия с мэрией поставит перед ними задачу - работать по расписанию (выходить на маршруты как можно раньше и уходить - как можно позже) и максимально безопасно, это будет прописано в муниципальных контрактах.

В начале 2022 года мэрия объявит конкурсы на заключение муниципальных контрактов на перевозку пассажиров. Одно из требований контрактов - перевозчик должен выйти на маршруты с абсолютно новым автопарком из автобусов среднего и большого класса.

"Еще одно условие - экологически чистые автобусы, которые работают на компримированном (сжатом - ИФ) природном газе. В 2022 году закупим несколько электробусов, чтобы посмотреть, как они будут работать в наших климатических условиях и подходят ли они нам", - сообщил Попов.

Муниципальные контракты заключат на семь лет, что, по мнению мэрии, позволит перевозчикам приобрести новые автобусы в лизинг. Для пассажиров предусмотрят гибкую тарифную систему со скидками по абонементам. Одно из новшеств - купив билет на автобус, пассажир в течение часа сможет по этому билету совершить одну - две пересадки на другие маршруты, чтобы добраться до места назначения без переплаты. Контролировать работу общественного транспорта будет оператор пассажирских перевозок, который "по сути, будет единой диспетчерской службой и ситуационным центром".

Проект реформирования системы пассажирских перевозок мэрия города реализует совместно с ВЭБ. РФ, госкорпорация оказывает методологическую помощь на основе успешного опыта работы общественного транспорта в Твери, Новокузнецке и в Перми.