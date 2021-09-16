Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Общественный транспорт в Южно-Сахалинске переведут на экологически чистое топливо

Реформу общественного транспорта проведут в Южно-Сахалинске

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Работу общественного транспорта в Южно-Сахалинске модернизируют до августа 2022 года: перевозчики должны будут полностью обновить автопарк, переведя его на экологически чистое топливо, их работу будет регулировать единая диспетчерская, сообщил в четверг "Интерфаксу" заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Попов.

Один из автотранспортных институтов изучит существующую маршрутную сеть города и до 13 декабря текущего года предоставит администрации города научный труд с "переработанной маршрутной сетью максимально удобной для пассажиров". Предложения института мэрия обсудит с жителями города.

"Второй этап - мы меняем формат взаимодействия между организатором перевозок (мэрией) и самими перевозчиками. Новый формат - все деньги, которые перевозчик будет собирать с пассажиров, пойдут в бюджет города, а свои заработанные деньги он будет получать по муниципальному контракту в рамках выполненной работы", - сказал замдиректора.

Он пояснил, что сейчас перевозчики чем больше перевезли, тем больше получили. Вечером, когда пассажиропоток падает, они уходят с маршрутов. Новый формат взаимодействия с мэрией поставит перед ними задачу - работать по расписанию (выходить на маршруты как можно раньше и уходить - как можно позже) и максимально безопасно, это будет прописано в муниципальных контрактах.

В начале 2022 года мэрия объявит конкурсы на заключение муниципальных контрактов на перевозку пассажиров. Одно из требований контрактов - перевозчик должен выйти на маршруты с абсолютно новым автопарком из автобусов среднего и большого класса.

"Еще одно условие - экологически чистые автобусы, которые работают на компримированном (сжатом - ИФ) природном газе. В 2022 году закупим несколько электробусов, чтобы посмотреть, как они будут работать в наших климатических условиях и подходят ли они нам", - сообщил Попов.

Муниципальные контракты заключат на семь лет, что, по мнению мэрии, позволит перевозчикам приобрести новые автобусы в лизинг. Для пассажиров предусмотрят гибкую тарифную систему со скидками по абонементам. Одно из новшеств - купив билет на автобус, пассажир в течение часа сможет по этому билету совершить одну - две пересадки на другие маршруты, чтобы добраться до места назначения без переплаты. Контролировать работу общественного транспорта будет оператор пассажирских перевозок, который "по сути, будет единой диспетчерской службой и ситуационным центром".

Проект реформирования системы пассажирских перевозок мэрия города реализует совместно с ВЭБ. РФ, госкорпорация оказывает методологическую помощь на основе успешного опыта работы общественного транспорта в Твери, Новокузнецке и в Перми.

Южно-Сахалинск

Новости

Путин призвал граждан РФ принять участие в выборах депутатов Госдумы

Путин призвал граждан РФ принять участие в выборах депутатов Госдумы

Россиян из ДНР повезут в Ростовскую область голосовать 825 автобусов и 12 поездов

Минфин ждет от майнинга 250 млрд рублей допналогов в 2022 году

Источник сказал, что металлурги предпочтут разовый сверхналог на прибыль

Задержанного за убийство девочки в Орловской области подозревали в изнасиловании

РКН предупредил несколько СМИ о нарушениях законодательства о выборах

РКН предупредил несколько СМИ о нарушениях законодательства о выборах

Что произошло за день: среда, 15 сентября

СП Сбербанка и АФК купило производителя "Кагоцела" за рубль

Дезинсектор "Магнита" арестован до 10 ноября по делу о гибели двух человек

Дезинсектор "Магнита" арестован до 10 ноября по делу о гибели двух человек

Годовая инфляция в России превысила 6,8%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');