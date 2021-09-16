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В Иркутской области осудили капитана затонувшего на реке буксира

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Киренский райсуд в Иркутской области вынес приговор капитану буксира, затонувшего на реке Лене вместе с баржей и перевозимым грузом, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР в четверг.

Установлено, что 3 и 5 сентября 2019 года в Осетровском речном порту Усть-Кута (Иркутская область) на баржу МП-315 был помещен груз весом более 130 тонн.

"Капитан судна, достоверно зная, что груз в таком объеме способствовал увеличению поступления воды в корпус судна через имеющиеся цементные заделки, в результате чего ухудшилась его остойчивость и плавучесть, принял решение о выходе в рейс", - говорится в сообщении.

Так, 5 сентября буксир "Алимов" с двумя толкаемыми баржами МП-315 и МП-298 вышел из порта в Ленск (Якутия). На следующий день возле поселка Верхнемарково Усть-Кутского района (Иркутская область) осужденный погрузил на баржу МП-315 еще трактор массой более 10 тонн своего знакомого и продолжил путь, говорится в сообщении. В ночь на 13 сентября из-за поступающей внутрь корпуса этой баржи воды образовался ее крен на правый борт, в результате буксир и баржа с перевозимым грузом опрокинулись и затонули.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре "Интерфаксу" уточнили, что на затонувшей барже перевозился сборный груз, в том числе автозапчасти.

По данным надзорного ведомства, в результате происшествия собственникам судна и груза был причинен ущерб, размер которого превысил 10 млн рублей. Капитан судна признан виновным по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба), говорится в сообщении.

Суд с учетом мнения гособвинения и смягчающих вину обстоятельств назначил ему наказание в виде ограничения свободы на один год.

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