Борисов посчитал простои "АвтоВАЗа" из-за дефицита чипов не критическими

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Вынужденные простои тольяттинского производства "АвтоВАЗа" в связи с глобальным дефицитом полупроводников не скажутся на компании критически, считает вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По его словам, дефицит полупроводниковых компонентов сейчас испытывает не только российский, но и практически весь мировой автопром.

"Мы выбираемся из этого кризиса. Нарастить выпуск полупроводников в России единовременно, выйти на необходимый уровень их производства практически невозможно - это процесс постепенный. Но производственные возможности всей мировой индустрии микроэлектроники сейчас активно над этим работают", - сказал Борисов журналистам.

На вопрос о том, как скажется дефицит чипов на "АвтоВАЗе", конвейеры которого с весны работают с перебоями из-за недопоставок компонентов от Bosch, Борисов ответил: "Это временное явление. Я не считаю, что для нас это очень серьезные потери. Остановки "АвтоВАЗа" на сутки-двое не являются критическими. Во-первых, существуют определенного рода запасы. Наш основной игрок в области производства автокомпонентов НПП "ИТЭЛМА", который производит конечное оборудование для "КАМАЗа" и "АвтоВАЗа", достаточно ритмично работает".

Вместе с тем Борисов добавил, что сама "ИТЭЛМА" "тоже испытывает дефицит исходных компонентов" и констатировал, что российская промышленность потенциально сегодня может удовлетворить спрос на компоненты электроники лишь частично, не на всей продуктовой линейке".

Однако, по словам вице-премьера, работа по созданию в РФ полупроводниковых компонентов ведется. "Во-первых, мы восстанавливаем зеленоградский завод "Ангстрем-Т" (проходит процедуру банкротства под контролем структуры ВЭБа - ИФ). Также мы имеем нужные активы, где не требуются очень высокие технологии в области силовой электроники. Конечно, эти замещения по факту происходят. Так что потенциал есть, и наши предприятия наращивают объёмы в этой области", - сказал Борисов журналистам.

Из-за дефицита чипов основной отечественный производитель легковых автомобилей "АвтоВАЗ" с весны вводит временные простои на заводе в Тольятти. В первом полугодии это не сказывалось на его продажах - за январь-июнь компания реализовала в РФ 200,219 тыс. автомобилей Lada (+51% к 2020 г. и +14,9% к докризисному 2019 г.) Июльские продажи показали более скромный 3-процентный рост год к году, а августовские рухнули сразу на 32,1%, до 19,428 тыс. автомобилей. "Очевидно, что возвращение к нормальному режиму производства займет некоторое время и может привести к более длительному сроку поставок автомобилей в дилерские центры", - цитировала пресс-служба "АвтоВАЗа" президента компании Николя Мора в своем сообщении.

По данным АЕБ, за январь-август 2021 года в РФ было реализовано в общей сложности 1,068 млн легковых автомобилей и LCV (+21,3% к 2020 г. и -4,2% к 2019 г.).