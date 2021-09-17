Суд подтвердил 1,3 млн рублей штрафа для НМТП за вред экологии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края подтвердил правомерность штрафа в 1,3 млн рублей, который Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора назначило ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) за экологический вред, нанесенный Черному морю.

Чиновники обратились в суд, поскольку НМТП не выплатил ущерб добровольно.

В Росприроднадзоре ранее объясняли, что штраф назначен за загрязнение акватории морского порта Новороссийск зерновой пылью и шелухой у причала №22, а также между причалами №21 и 22. Площадь загрязнения, по оценке ведомства, превысила 87,47 кв. м. Ущерб ведомство оценило в 1,31 млн рублей.

Только в 2021 году Арбитражный суд Краснодарского края подтвердил правомерность действий Росприроднадзора, оштрафовавшего НМТП "за экологию" суммарно более чем на 57 млн рублей.

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп России. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть" - она контролирует 62% акций, государство владеет 20% акций ПАО "НМТП".