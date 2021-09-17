В России коронавирус за сутки выявили у 19 905 человек

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Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 19 905 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

К утру четверга в России впервые за сентябрь была преодолена планка в 19 тысяч случаев заражения за сутки: новых пациентов было 19 594 человека.

Наибольшее число новых заболевших выявлено в Москве - 2 537 новых случаев. Это также выше значений, зафиксированных накануне: вчера в столице были выявлены максимальные с 13 августа 2 479 случаев. В Санкт-Петербурге - 1 738 новых случаев COVID-19, в Московской области - 837. Эти регионы также демонстрируют рост заболевших - накануне в Петербурге заболели 1 653 человека, в Подмосковье - 768.

Еще 504 новых случая COVID-19 зафиксированы за сутки в Свердловской области, 483 - в Воронежской, 480 - в Самарской, 463 - в Ростовской области, 448 - в Пермском крае, 446 - в Нижегородской области, 378 - в Иркутской, 370 - в Омской, 365 - в Челябинской области, 355 - в Ставропольском крае, 348 - в Красноярском крае, 340 - в Волгоградской области, 337 - в Оренбургской области, 315 - в Башкирии, 299 - в Хабаровском крае, 292 - в Ульяновской области, 270 - в Архангельской, 264 - в Саратовской. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

За минувшие сутки в РФ от коронавируса умер 791 пациент, больше всего скончавшихся в столице - 42, в Петербурге - 39, в Свердловской области - 37. Выздоровели еще 16 619 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 234 тыс. 425 случаев коронавирусной инфекции, 196 626 умерших и 6 млн 469 тыс. 017 выписанных.