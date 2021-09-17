В Башкирии полицейские со стрельбой задержали водителя-подростка без прав

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Башкирские полицейские применили табельное оружие для задержания водителя, пытавшегося уйти от погони, сообщила пресс-служба УГИБДД по республике в пятницу.

По данным ведомства, ночью на улице Карла Маркса в городе Белорецк инспекторы ГИБДД пытались остановить водителя автомобиля ВАЗ-21099, совершавшего агрессивные маневры.

Отмечается, он не реагировал требования полицейских и продолжал движение, при этом создавая угрозу на дороге. Тогда инспектор ДПС сделал предупредительные выстрелы в воздух, а потом по колесам автомобиля.

В результате были повреждены два колеса, но водитель не остановился. Позднее на проселочной дороге машина съехала в кювет, и его задержали, говорится в сообщении.

Установлено, что автомобилем управлял 17-летний местный житель, не имеющий водительских прав. От медицинского освидетельствования он отказался. Вместе с ним в салоне автомобиля находился 32-летний мужчина.

В ходе осмотра в багажнике были обнаружены рыбные снасти и улов.

В отношении несовершеннолетнего составлено шесть административных материалов, в том числе по ч. 3 ст. 19.3 (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.