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В шести регионах РФ дистанционно проголосовали 35-50% записавшихся избирателей

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В дистанционном электроном голосовании на текущих выборах в шести регионах, кроме Москвы, приняли участие от 35% до 50% записавшихся избирателей, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Масштаб в основном по электронному голосованию в Москве. Во всех остальных шести регионах меньше доля людей, которые выбрали дистанционное электронное голосование, это от 5% до 9%", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в пятницу.

По ее словам, в Москве записались на электронное голосование около 2 млн избирателей, в остальных шести регионах - около 600 тыс. человек.

"Но из тех людей, которые выбрали дистанционное электронное голосование, в Мурманске уже проголосовали по федеральному и одномандатному округу около 46%, в Курске - около 42-43%, Нижний Новгород - чуть более 35%, в Ростове - чуть более 46% по федеральному округу, по одномандатным 38%, в Ярославле уже почти половина проголосовала, в Севастополе приближается к 35%", - сообщила Памфилова.

Согласно утвержденному ЦИК РФ порядку, онлайн-голосование будет проводиться с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября. Проголосовать дистанционно смогут жители Москвы и Севастополя, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей. Кроме того, жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, имеющие гражданство России, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в формате онлайн.

В столице голосование пройдет на платформе, разработанной мэрией, в остальных регионах - на платформе, разработанной Центризбиркомом России совместно с Минцифры и "Ростелекомом".

ЦИК РФ Элла Памфилова

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