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Хроника последних дней СССР

Советник главы "Роскосмоса" Матвеев назначен замгендиректора по капстроительству

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Заместителем генерального директора "Роскосмоса" по капитальному строительству назначен Константин Матвеев, сообщили в госкорпорации.

"Члены Набсовета согласовали назначение Константина Николаевича Матвеева заместителем генерального директора по капитальному строительству Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"", - говорится в сообщении.

В июне в госкорпорации сообщали, что исполняющим обязанности замгендиректора по капитальному строительству "Роскосмоса" назначена Татьяна Андреева-Янская.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что бывший замгендиректора госкорпорации по капитальному строительству Юрий Росляк перешел на работу в Центр Хруничева.

В свою очередь, вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Росляк освобожден от должности из-за претензий к его работе. "Насколько я знаю, заместитель генерального директора "Роскосмоса" Росляк, который отвечал до последнего времени за строительство, в том числе космодрома "Восточный", освобожден от занимаемой должности", - сказал Борисов в интервью "РБК-ТВ", сообщив, что Следственный комитет выявил ряд серьезных нарушений на Байконуре.

"Средства, которые мы выделяли на модернизацию инфраструктуры, на поддержание жизнедеятельности города, тоже расхищены и открыты уголовные дела, и ряд ответственных сотрудников уже взят под арест", - сказал вице-премьер.

Матвеев в 2011-2021 гг. работал в АО "Мосинжпроект", где занимался строительством объектов московского метрополитена. В июле 2021 г. был назначен советником генерального директора госкорпорации "Роскосмос".

Роскосмос Константин Матвеев Юрий Росляк

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