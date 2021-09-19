Что произошло за день: воскресенье, 19 сентября

Завершение трехдневного голосования в России, лидерство Дегтярева на выборах в Хабаровском крае, выигрыш Пескова в акции "Миллион призов"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России завершается трехдневное голосование на выборах в Госдуму и на региональном уровне. Явка к 18:00 в целом по стране составила более 45%, в Москве к 15:00 суммарная явка на участках и онлайн достигла 43,11% - больше показателя 2016 года. Дистанционно проголосовали более 96% зарегистрировавшихся москвичей. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила о 12 подтвержденных случаях вброса бюллетеней в восьми регионах. Отдельно она отметила нарушения в Санкт-Петербурге. Всего недействительными признаны 8 539 бюллетеней.

- Песков на акции "Миллион призов" стал обладателем 10 тысяч баллов. Розыгрыш проводился среди участников электронного голосования. Пресс-секретарь президента РФ направит выигрыш на благотворительность.

- Михаил Дегтярев лидирует на выборах губернатора Хабаровского края. По итогам обработки 50,19% протоколов он набрал 57,81% голосов, на втором месте - Марина Ким от "Справедливой России - За правду" (24,31% голосов). По данным экзит-полов ФОМ, Дегтярев набирает 61,6% голосов.

- В Северной Осетии и Карачаево-Черкесии парламентарии избрали глав регионов. Северной Осетией продолжит руководить Сергея Меняйло, который в апреле был назначен врио главы республики, а Рашид Темрезов остался в должности руководителя КЧР.

- Адвокат Пола Уилана сообщила со ссылкой на письмо его брата, что осужденного ударили. Инцидент якобы произошел в здании администрации исправительной колонии. Во ФСИН России назвали это сообщение провокацией.

- В России за сутки выявили еще 20 174 случая заражения коронавирусом. На Москву пришлись 2 376 случаев COVID-19.