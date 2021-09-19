Глава ЦИК пригрозила наказанием дважды проголосовавшей гражданке РФ и Израиля

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Дважды проголосовавшую на выборах в Госдуму проживающую в Израиле российскую гражданку Юлию Ильинскую может ждать наказание, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Тех, кто сознательно нарушает закон, ждет то, что они заслуживают", - сказала Памфилова журналистам в Центризбиркоме в воскресенье.

По словам Памфиловой, Юлия Ильинская, которая в Израиле дважды проголосовала в выборах в Госдуму, "попалась в ту ловушку, которую мы и хотели". При этом Ильинская находится уже "на стадии уголовного преследования за предыдущее преступление, когда она точно так же проголосовала в прошлом году (во время референдума по поправкам в Конституцию - ИФ) дважды или даже трижды".

"Израиль не выдает, у нее двойное гражданство. Мы знали, она записалась на дистанционное электронное голосование, по российскому паспорту, и не могли ей отказать, поскольку она корректно все заполнила, у нее запись был верифицирована, (...) она сознательно пошла на эту провокацию", - считает глава ЦИК.

По ее словам, Ильинская "подписала заявление о том, что она ни разу не голосовала, в посольстве РФ в Израиле знали, что она так поступает". Ильинская предъявила другой паспорт, у нее несколько их, она смогла проголосовать, добавила Памфилова.

"Я думаю, что, скорее всего, это может быть и не последний случай. Мы примерно знаем, кто мог это (еще - ИФ) сделать, и мы им не препятствовали", - сказала глава ЦИК.

Проживающая в Израиле гражданка РФ Юлия Ильинская, по ее словам, смогла дважды проголосовать на выборах в Госдуму.

Летом 2020 года Ильинская, также находясь в Израиле, смогла трижды проголосовать по поправкам к Конституции. По данном факту Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном получении бюллетеня для голосования.

В РФ 17-19 сентября прошли выборы в Госдуму, а также региональные выборы различных уровней. В семи регионах жители имели возможность принять участие в голосовании на избирательных участках, либо в электронной форме дистанционно.