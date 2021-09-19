Беглов предложит новому Заксу отказаться от бюджетной депутатской поправки

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов считает первым вопросом, который должен решить новый состав Законодательного собрания города, отмену полномочий палаты по дополнительному распределению городского бюджета.

"Я думаю, что мы с ними (депутатами - ИФ) решим главный вопрос. Это депутатские поправки (к бюджету - ИФ). Их не должно быть, по большому счету. И первым моим вопросом будет отмена депутатских поправок (к бюджету - ИФ), - сказал Беглов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" в воскресенье вечером.

Речь идет о так называемой "депутатской поправке" - праву каждого депутата дополнительно участвовать в распределении бюджета, которое палате предоставил в начале 90-х первый мэр города Анатолий Собчак.

Осенью 2020 года Законодательное собрание Петербурга исключило из законопроекта о бюджетном процессе положение, предусматривающее согласование депутатских поправок с органами исполнительной власти.

До этого спикер палаты Вячеслав Макаров отказался согласовывать поправки к городскому бюджету с комитетами Смольного и потребовал убрать эту норму из поправок к закону о бюджетном процессе. Вместе с тем депутатское большинство поддержало инициативу в первом чтении.