Поиск
Хроника последних дней СССР

Беглов предложит новому Заксу отказаться от бюджетной депутатской поправки

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов считает первым вопросом, который должен решить новый состав Законодательного собрания города, отмену полномочий палаты по дополнительному распределению городского бюджета.

"Я думаю, что мы с ними (депутатами - ИФ) решим главный вопрос. Это депутатские поправки (к бюджету - ИФ). Их не должно быть, по большому счету. И первым моим вопросом будет отмена депутатских поправок (к бюджету - ИФ), - сказал Беглов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" в воскресенье вечером.

Речь идет о так называемой "депутатской поправке" - праву каждого депутата дополнительно участвовать в распределении бюджета, которое палате предоставил в начале 90-х первый мэр города Анатолий Собчак.

Осенью 2020 года Законодательное собрание Петербурга исключило из законопроекта о бюджетном процессе положение, предусматривающее согласование депутатских поправок с органами исполнительной власти.

До этого спикер палаты Вячеслав Макаров отказался согласовывать поправки к городскому бюджету с комитетами Смольного и потребовал убрать эту норму из поправок к закону о бюджетном процессе. Вместе с тем депутатское большинство поддержало инициативу в первом чтении.

Петербург Александр Беглов

Новости

"Единая Россия" набирает почти 43% голосов после подсчета 20% протоколов

Турчак объявил о "чистой и честной" победе "Единой России" на выборах

ЕР после подсчета 15% голосов получает простое большинство в Госдуме

ЕР после подсчета 15% голосов получает простое большинство в Госдуме

"Единая Россия" набирает более 40% после подсчета 12,25% голосов

"Единая Россия" набирает 38,51% после подсчета первых протоколов

Экзит-полы показали победу "Единой России" с 45,2% голосов

Выборы в РФ завершились

Итоговая явка на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму превысила 93%

Что произошло за день: воскресенье, 19 сентября

Памфилова потребовала наказать "организаторов безобразий" на выборах в Петербурге

Памфилова потребовала наказать "организаторов безобразий" на выборах в Петербурге
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');