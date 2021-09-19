Политтехнолог счел главной интригой выборов преодоление проходного барьера "Новыми людьми"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Прохождение партией "Новые люди" пятипроцентного барьера означает новый расклад политических сил в Госдуме, считает первый вице-президент Фонда "Центр политических технологий" Алексей Макаркин.

"Этот результат новой политической партии показал, что в России, действительно, подросли новые люди - без кавычек, выросло новое поколение. Другая причина успеха "Новых людей" в том, что эта партия показала себя как нерадикальная, и в то же время выступает против запретов. Все прежние парламентские партии были, во многом, консервативны", - сказал Макаркин в воскресенье "Интерфаксу".

По оценке аналитика, "Новые люди" провели "аккуратную и осторожную кампанию". "Они высказывались не очень сильно, и не очень резко, но смогли сделать так, чтобы их запомнили. Модернистски настроенный электорат признал в этой партии если не своих, то тех, кто готов пойти навстречу. Эта тенденция уже обозначилась на региональных выборах 2020 года, где "Новые люди" прошли в Калуге и в Рязани, отнюдь не в самых либеральных регионах. Как мы видим из первых предварительных результатов, этой партии удается конвертировать тот успех уже на федеральном уровне", - сказал собеседник агентства.

"В целом, прохождение в Госдуму пятой партии стало одной из главных интриг завершившейся кампании. Интрига, прежде всего, в том, что модернистские избиратели теперь будут представлены в парламенте. Не думаю, что успех "Новых людей" следует называть вытеснением партии "Яблоко" на леволиберальном фланге. "Яблочников" просто не было необходимости вытеснять, поскольку у них и раньше были крайне невысокие результаты", - отмечает аналитик.

Что касается более скромного результата партии власти по сравнению с выборами 2016 года, то, по мнению политтехнолога, в этом есть определенная закономерность. "Пока обработано небольшое количество протоколов, и результаты "Единой России" будут подтягиваться вверх, но, тем не менее, в итоге, полагаю, окажутся скромнее, чем пять лет назад. Почему? Несколько лет назад повысили пенсионный возраст. Вот и ответ", - считает эксперт.

По итогам подсчета 12,25% протоколов партия "Единая Россия" набирает более 40% голосов, пятипроцентный барьер преодолевает ещё четыре партии, передает корреспондент "Интерфакса" из ЦИК России.

КПРФ набирает 24,40%, ЛДПР - 9,30%, у "Новых Людей" - 7,59%, за ними "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6.86%.

"Партия пенсионеров" набирает 3,05%. Партия "Яблоко" с 0,83% уступает "Российской партии Свобода и справедливость" (0,84%), Российской экологической партии "Зеленые" - 1,18% и партии "Коммунисты России" - 1,55%.