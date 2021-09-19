"Единая Россия" набирает более 40% после подсчета 12,25% голосов

Кандидаты от "Единой России" лидируют в 131 одномандатном округе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - По итогам обработки 12,25% протоколов партия "Единая Россия" набирает более 40% голосов, пятипроцентный барьер преодолевают еще четыре партии, передает корреспондент "Интерфакса".

Соответствующие данные размещены на информационном табло в ЦИК России.

КПРФ набирает 24,40%, ЛДПР - 9,30%, у "Новых Людей" - 7,59%, за ними "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,86%.

"Партия пенсионеров" набирает 3,05%. Партия "Яблоко" с 0,83% уступает Российской партии "Свобода и справедливость" (0,84%), Российской экологической партии "Зеленые" - 1,18% и партии "Коммунисты России" - 1,55%.

После обработки 8,89% протоколов у "Единой России" было 38,51% голосов.

Кроме того, после подсчета 12,68% протоколов кандидаты от "Единой России" лидируют в 131 одномандатном округе, КПРФ - в десяти округах, "Справедливая Россия - За правду" - в пяти, "Новые люди" - в одном, "Гражданская платформа" - также в одном. Данные по остальным партиям пока неизвестны.

В 21:00 по московскому времени на всех участках в России завершилось голосование на выборах, которое проходило с 17 по 19 сентября.

По данным экзит-полов Института социального маркетинга (ИНСОМАР), "Единая Россия" побеждает на выборах с 45,2% голосов, КПРФ набирает 21%, ЛДПР - 8,7%, а "эсеры" - 7,9%. Остальные партии не преодолевают 5-процентный барьер.