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Хроника последних дней СССР

"Единая Россия" набирает почти 70% на выборах в Госдуму в Башкирии

В одном из одномандатных округов побеждает кандидат от "Гражданской платформы"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - После обработки более половины протоколов участковых избирательных комиссий на думских выборах в Башкирии "Единая Россия" продолжает лидировать с большим отрывом, сообщила "Интерфаксу" секретарь ЦИК республики Марина Долматова в понедельник.

"Обработано 51% протоколов. КПРФ - 15,3%, ЛДПР - 5,97%, "Единая Россия - 68%, "Справедливая Россия" - 2, 44%, "Новые люди" - 3,14%", - сказала Долматова.

В пяти одномандатных округах в лидерах выдвиженцы от "Единой России": Павел Качкаев, Рафаэль Марданшин, Эльвира Аиткулова, Зариф Байгускаров и Динар Гильмутдинов. В Нефтекамском округе №6 наибольшее количество голосов избирателей набирает лидер "Гражданской платформы" Ринат Шайхутдинов.

Явка избирателей составила около 76,4%.

По итогам выборов прошлых выборов в Госдуму в 2016 году в Башкирии "Единая Россия" выиграла с 56,37%. Второе место заняла КПРФ, которая получила 18,62% голосов, третье - ЛДПР (11,29%). "Справедливая Россия" получила 6,88% голосов избирателей. Остальные десять партий, участвовавшие в выборах, не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

Башкирия Единая Россия Госдума РФ

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