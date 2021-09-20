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На выборах в Госдуму на Чукотке побеждает "Единая Россия"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - На выборах в Государственную Думу в Чукотском автономном округе первое место после обработки 100% протоколов заняла партия "Единая Россия", набравшая больше 46% голосов избирателей, сообщает пресс-служба правительства региона.

"По предварительным данным окружной избирательной комиссии, места распределились следующим образом: наибольшее число чукотских голосов набрала "Единая Россия" - 46,14%. На втором месте ЛДПР - 15,16%. На третьем месте политическая партия КПРФ, за нее проголосовали 12,49% избирателей. На четвертом месте "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,26% голосов", - говорится в сообщении.

Пятое место на выборах в Госдуму заняла партия "Новые люди", набравшая больше 5 % голосов.

Явка в Чукотском автономном округе составила 60,43 % - на избирательные участки 17, 18 и 19 сентября пришли 18 555 местных жителей.

В Чукотском автономном округе, помимо выборов в Госдуму, проходят выборы в окружную думу седьмого созыва. Всего в парламенте 15 депутатов, шесть избираются по одномандатным округам, девять - по единому избирательному округу.

Чукотка Госдума РФ Единая Россия

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