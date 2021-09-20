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Хроника последних дней СССР

Путин не будет участвовать в инициируемом Байденом виртуальном саммите

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не планирует принимать участия в инициируемом президентом США Джо Байденом виртуальном саммите, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У президента нет в планах участия в этом саммите. Уровень нашего участия по дипломатическим каналам будет определен", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", примет ли президент участие в виртуальном саммите, посвященном борьбе с коронавирусом, который инициируют США.

Вышеупомянутый саммит запланирован на 22 сентября. На этом мероприятии, как сообщали ранее в Белом доме, США намерены добиться признания, что для победы над распространением коронавируса необходимо вакцинировать 70% мирового населения.

Джо Байден США Владимир Путин Дмитрий Песков Коронавирус

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