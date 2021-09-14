Саммит по COVID-19 под председательством США состоится 22 сентября

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Международный саммит, посвященный борьбе с пандемией COVID-19 и вопросам глобальной вакцинации, запланирован на 22 сентября, сообщает газета Washington Post.

"Во время саммита президент Байден призовет глав государств, глав правительств и международных организаций, лидеров бизнеса, благотворительных и неправительственных организаций собраться вместе, чтобы взять на себя обязательство положить конец пандемии COVID-19", - говорится в приглашении на саммит, оказавшемся в распоряжении издания.

Ожидается, что саммит пройдет в виртуальном формате.

По данным портала Axios, официальные лица хотят, чтобы страны, участвующие в саммите, обязались сделать COVAX (глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19) основным средством распространения вакцин. При этом цель команды Байдена состоит в том, чтобы убедить более богатые страны жертвовать, а не продавать любые излишки вакцины, отмечает портал.

Точный список приглашенных к участию в саммите пока неизвестен, однако, как сообщили источники Axios, среди приглашенных есть Китай, несмотря на то, что Пекин не в полной мере сотрудничает в международных расследованиях о происхождении COVID-19.

Официальные лица также планируют пригласить Россию и премьер-министра Индии Нарендру Моди.

Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что администрация президента США планирует провести международный саммит, посвященный реагированию на пандемию COVID-19 и глобальным усилиям по вакцинации. Саммит будет приурочен к заседаниям Генеральной Ассамблеи ООН, намеченным на предпоследнюю неделю сентября.

Как сообщили собеседники издания, мероприятие будет включать обсуждения, направленные на улучшение координации по борьбе с коронавирусом в мире по целому ряду областей. Так, будут обсуждаться пути улучшения производства и распространения вакцин и увеличения поставок кислорода в нуждающиеся страны, а также возможность международного сотрудничества в области исследований и разработок, связанных с COVID-19, заявили осведомленные источники.