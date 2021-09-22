Италия в 2021 году пожертвует другим странам 45 млн доз COVID-вакцин

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Италия намерена до конца этого года пожертвовать другим странам 45 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19 - втрое больше, чем планировала изначально. Об этом на саммите по коронавирусу заявил глава Совета министров Италии Марио Драги, передает агентство ANSA.

"Мы пожертвуем дополнительно еще 30 млн доз к концу года, чтобы достичь общего количества в 45 млн доз", - сказал Драги.

По словам премьера, около половины этих доз уже поставлены в другие страны.

Драги напомнил, что изначально правительство Италии обещало выделить миру 15 млн доз вакцин к концу этого года.

Проведение виртуального саммита по коронавирусу стало инициативой администрации США. Саммит приурочен к заседаниям Генеральной Ассамблеи ООН. Одной из центральных тем обсуждения стала проблема распределения вакцин среди стран мира.