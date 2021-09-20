Пермский вуз, где произошла стрельба, находился под охраной ЧОП

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Университет в Перми, на который было совершено вооруженное нападение, находился под охраной частной охранной организации, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"По сигналу тревоги, поступившему с объекта, на место происшествия оперативно прибыли группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, а также подразделения СОБР и ОМОН Росгвардии", - сказал Грибакин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что в данный момент на месте происшествия работает инженерно-техническая группа ОМОНа.

"Сотрудники ведомства также участвуют в обеспечении общественного порядка и безопасности в месте происшествия", - добавил представитель Росгвардии.

Между тем, депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Росгвардия проведет проверку частной охранной компании "Арсенал-регион", которая охраняла пермский вуз.

"Помимо тревожной кнопки, в университете должна была быть оборудована система видеонаблюдения. Сейчас начинается соответствующая проверка по линии Росгвардии, которая ответит на все эти вопросы, и в отношении частного охранного предприятия, охранявшего этот конкретный университет", - сказал Хинштейн в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Совсем недавно там (в "Арсенал-регионе" - ИФ) проходила проверка в комнате хранения оружия. 10 августа она была, не выявившая никаких нарушений", - добавил депутат.

В понедельник студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим, сообщал ранее Следственный комитет России.

В результате восемь человек погибли и 28 пострадали, 19 из них получили огнестрельные ранения.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

При задержании стрелок оказал сопротивление и был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 21 сентября днем траура по погибшим при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).