Новгородский бизнесмен получил более 8 лет за насилие над детьми

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Новгородский районный суд в понедельник вынес приговор местному бизнесмену Михаилу Дмитриеву по делу о насилии над воспитанниками местного социально-реабилитационного центра "Подросток", сообщили "Интерфаксу" в суде.

Ему назначено наказание в виде 8 лет 7 месяцев колонии особого режима.

"Приговор в силу не вступил и может быть обжалован в областном суде", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, в 2013-2014 годах бизнесмен, ранее судимый за половые преступления в отношении несовершеннолетних, с ведома директора центра Олега Бандурова совершал те же преступления с воспитанниками "Подростка". Согласно версии следствия, взамен на это предприниматель бесплатно устанавливал и обслуживал в "Подростке" телевизионное оборудование.

Правоохранительные органы предъявили Бандурову и его подельнику обвинения по ст. 286 (превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями), ст. 33 и ст. 133 (пособничество в понуждении несовершеннолетнего к действиям сексуального характера), ст. 131 (изнасилование несовершеннолетней), ст. 240.1 (получение сексуальных услуг от несовершеннолетнего) и ст. 134 УК (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

Согласно сведениям Новгородского УМВД, Бандуров является бывшим офицером милиции. В звании полковника он руководил Чудовским райотделом МВД Новгородской области, имеет медаль "За безупречную службу" и нагрудный знак "За отличную службу в МВД СССР".