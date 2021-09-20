Путин назвал стрельбу в Перми бедой для всей страны

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин начал встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой со слов соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Перми, где молодой человек устроил стрельбу.

Правоохранительные органы сделают все для расследования причин стрельбы в Пермском госуниверститете, а региональные и федеральные власти окажут поддержку семьям погибших и пострадавшим, заявил президент.

Российский лидер отметил, что "никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только начинающих свою жизнь людях".

"Это - огромная беда не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны", - подчеркнул Путин.

Утром 20 сентября студент юрфака открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате, по уточненным данным Минздрава РФ, погибли шесть человек, 24 пострадали. Напавшего ранили при задержании и госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Доступ на территорию вуза закрыт.

В связи с трагедией губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 21 сентября днем траура по погибшим при стрельбе. Власти региона выплатят по 1 млн рублей семьям погибших при стрельбе в вузе, раненым - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.