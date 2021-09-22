В РФ запустят в 2022 году мобильное приложение для трудовых мигрантов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Специальное мобильное приложение, с помощью которого трудовые мигранты смогут оформлять необходимые документы и искать работу в России, планируется запустить в 2022 году, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

"Мы решили в одном мобильном приложении попробовать отразить и сделать удобным весь клиентский путь, который необходимо пройти иностранцу для переезда и устройства на работу (в России - ИФ)", - сообщил вице-премьер в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

Он напомнил, что "переезд в другую страну требует решения гораздо большего количества вопросов, чем просто поиск вакансий или размещение резюме".

"Допустим, человек не знает, есть ли у него ограничения на въезд в Россию. Достаточно будет загрузить приложение и просканировать паспорт, чтобы компетентные службы проверили документ и предоставили ему соответствующую информацию. Если ограничений нет, пользователь приложения может пойти дальше и получать другие сервисы", - пояснил Оверчук.

По его словам, при помощи мобильного приложения иностранец сможет оформить необходимые для жизни и работы в РФ документы.

"Если раньше он (мигрант - ИФ) жил и работал в России, наверняка у него есть и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета - ИФ), и ИНН (идентификационный номер налогоплательщика - ИФ), если нет, они ему будут оформлены. Потом уже можно искать работу, связываться с работодателем", - отметил зампредседателя правительства РФ.

На вопрос издания, можно ли это приложение считать своего рода "Госуслугами" для трудовых мигрантов, Оверчук ответил, что "это и есть госуслуги, но там не все будет госуслугами".

"Скорее всего, это будет цифровое государственно-частное партнерство - частные услуги тоже будут представлены, например покупка медицинской страховки или поиск и аренда жилья", - сообщил Оверчук. Он также уточнил, что уже создан прототип приложения и "идет работа над необходимыми изменениями в нормативной правовой базе", а его запуск "планируется в следующем году".

"Какие-то сервисы появятся сразу после запуска, а какими-то приложение будет насыщаться по мере их готовности", - пояснил вице-премьер в беседе с изданием.

Как сообщал "Интерфакс", в мае президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится к улучшению условий для иностранцев, которые приезжают в нашу страну для работы, поэтому в ближайшее время для них будет запущено специальное мобильное приложение.