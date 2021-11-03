Россияне и иностранцы смогут получить ИНН на портале госуслуг
Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Россияне и иностранцы смогут получать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в электронном виде на портале госуслуг, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, соответствующие поправки в Налоговый кодекс будут приняты 3 ноября.
Премьер подчеркнул, что нововведение будет доступно и иностранцам, которые планируют приехать на работу в Россию.
"Еще до приезда в нашу страну они смогут договориться с работодателями и заранее оформить необходимые документы, в том числе документ о постановке на учет в налоговых органах", - уточнил он.