Россияне и иностранцы смогут получить ИНН на портале госуслуг

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Россияне и иностранцы смогут получать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в электронном виде на портале госуслуг, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, соответствующие поправки в Налоговый кодекс будут приняты 3 ноября.

Премьер подчеркнул, что нововведение будет доступно и иностранцам, которые планируют приехать на работу в Россию.

"Еще до приезда в нашу страну они смогут договориться с работодателями и заранее оформить необходимые документы, в том числе документ о постановке на учет в налоговых органах", - уточнил он.