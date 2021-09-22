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Хроника последних дней СССР

Полицейский насмерть сбил женщину на пешеходном переходе во Владивостоке

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудник полиции, сбивший пешехода во Владивостоке, стал фигурантом уголовного дела, сообщило в среду следственное управление СКР по Приморскому краю.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, полицейский на служебном автомобиле в районе улицы Спиридонова на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу людям и сбил 62-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована, однако позже умерла в больнице от полученных в аварии травм. По данным следователей, ДТП произошло 13 сентября.

Также по факту аварии руководство Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте назначило служебную проверку, если вина сотрудника подтвердится, его уволят из органов внутренних дел, а его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Владивосток

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