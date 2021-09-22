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Главу "Тувинской горнорудной компании" задержали по подозрению в коммерческом подкупе

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции, ФСБ и СКР задержали генерального директора ООО "Тувинская горнорудная компания" Станислава Горбунова по подозрению в коммерческом подкупе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду.

"Гендиректор компании Горбунов задержан. Его подозревают в получении взятки от представителя подрядной организации", - сказал собеседник агентства.

По его данным, уголовное дело возбудили по ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере), решается вопрос об избрании меры пресечения. "Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Тувинская горнорудная компания" зарегистрирована в 2007 году в поселке Каа-Хем в Республике Тува, занимается добычей угля открытым способом. Компанией владеет кипрская Vukelich Limited. В 2020 году выручка компании составила 1 млрд 344 млн рублей, чистая прибыль - 207,1 млн рублей.

Тува

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