В Бурятии пропали добровольцы, неделю искавшие рыбака

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - На границе Иркутской области и Бурятии пропали пять добровольцев, которые 15 сентября начали искать пропавшего рыбака. Они не вышли на связь в установленное время. Теперь волонтеров будут искать спасатели, сообщили в управлении МЧС по Иркутской области.

9 сентября на реке Снежной перевернулась лодка с тремя рыбаками. Двое выбрались на берег, а третьего унесло течение. Его безуспешно искали несколько дней.

15 сентября на его поиски из бурятского поселка Выдрино вышли добровольцы, которых собрали родственники пропавшего.

"20 сентября они должны были выйти на связь, но этого не сделали. В экстренные службы об этом сообщили их родные", - отметили в МЧС.

Теперь искать их отправились сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда на аэролодках.