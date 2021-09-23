Пропавших у Байкала пятерых волонтеров нашли живыми

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС нашли всех пятерых добровольцев, который 15 сентября вышли на поиски пропавшего на реке Снежная рыбака и не вышли на связь 20 сентября, в условленное время. Все пятеро живы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления МЧС по Иркутской области.

Их заметили с вертолета. Они находятся на зимовье на территории Бурятии. По их словам, из-за выпавшего снега на перевале они не смогли продолжить путь. Мужчины три дня не ели.

"Спасатели их накормили и доставили в село Выдрино", - сказал представитель МЧС.

Рыбак пропал на реке Снежная 9 сентября после крушения лодки. Два его товарища выбрались сами на берег, а его унесло течением. 15 сентября родственники пропавшего собрали группу добровольцев для его поисков. Группа вышла из Выдрина. Добровольцев начали искать 22 сентября, поскольку с ними пропала связь.