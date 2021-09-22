В Костроме суд вынес приговор отцу детей, спасенных прохожими из горящей квартиры

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Костроме вынес обвинительный приговор 46-летнему мужчине по делу об оставлении своих детей в опасности, сообщает СУ СКР по региону.

Фигурант признан виновным по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению по малолетству).

Установлено, что 6 июня этого года мужчина ушел из квартиры, где находились трое его детей в возрасте от 2 до 10 лет. Входную дверь он закрыл на замок, который невозможно было открыть изнутри из-за неисправности.

Один из детей взял зажигалку для газовой плиты и поджег диван, после чего огонь распространился по квартире. Старший мальчик через окно позвал на помощь прохожих. Детей спасли очевидцы, спустив их вниз по водосточной трубе.

При вынесении приговора суд, в частности, учел характер и степень общественной опасности преступления и наличие смягчающих обстоятельств и назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 160 часов.