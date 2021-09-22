РСПП поддержал законопроект о выкупе акций у "пропавших" акционеров

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей в целом поддержал идею разрешить акционерным обществам выкупать акции у "пропавших" акционеров, но "для минимизации правовых рисков" предлагает внести в законопроект уточнения, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией союза.

Законопроект, в котором прописана такая инициатива, в августе обнародовало Минэкономразвития. Он предусматривает право АО ради экономии приостанавливать выплату дивидендов и отправку документов тем акционерам, от которых они возвращались не менее двух лет подряд, а по истечении еще трех лет - выкупить акции у таких "пропавших".

РСПП предлагает среди прочего изменить правило определения цены, по которой будут выкупаться акции. По проекту ее должен в любом случае назвать оценщик, но для публичных акционерных обществ РСПП считает правильнее производить выкуп акций по цене не ниже средневзвешенной, которая определяется по результатам организованных торгов на бирже за полгода. Это позволит ПАО сэкономить на оценке и, кроме того, обеспечит единообразие регулирования - сейчас аналогично определяется цена акций в случае их выкупа ПАО по требованию владельцев ценных бумаг, например, несогласных с реорганизацией компании (часть 3 статьи 75 закона "Об акционерных обществах".

Кроме того, РСПП не нравится норма, которая обязывает АО после выкупа у "потерянных" акционеров через год реализовать приобретенные ценные бумаги в течение трех месяцев. Если же компания этого не сделает, то ей придется "в разумный срок" уменьшить свой уставный капитал, погасив эти акции. По мнению РСПП, трех месяцев для реализации ценных бумаг недостаточно и его нужно увеличить до года, рассказал источник "Интерфакса". Реализация значительного объема бумаг несет за собой риски влияния на стабильность рынка, объясняют в союзе.

Неверным считают в РСПП и обуславливать приостановку выплаты дивидендов и выкуп акций именно возвратом направленной документации акционерам. Не все компании пользуются этой услугой "Почты России", поскольку она платная. Чтобы подтвердить, что документы не дошли до адресата, их можно отправлять заказным письмом и отслеживать по трек-номеру на сайте "Почты России", считает РСПП.

Также союз критикует норму проекта, по которой в последнем сообщении о проведении общего собрания должно содержаться предупреждение о последующей приостановке направления корреспонденции. РСПП напоминает, что такие сообщения о собраниях делаются сразу всем акционерам, а не конкретному лицу. Также в союзе называют "неочевидной целесообразность" такого предупреждения, поскольку до этого документы неоднократно не были получены.