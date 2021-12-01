Норма о принудительном выкупе акций исключена из проекта закона о "пропавших" акционерах

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Норма, разрешающая акционерным обществам (АО) выкупать акции у "пропавших" акционеров, после критики Банка России исключена из законопроекта Минэкономразвития. Компании смогут только приостанавливать отправку корреспонденции и дивидендов акционерам, которые более двух лет не выходят с ней на связь, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с обновленной редакцией документа.

По его словам, такое решение принято по итогам доработки проекта в аппарате правительства.

Изначальная редакция законопроекта, которую министерство обнародовало в августе 2021 года, предусматривала право АО ради экономии приостанавливать выплату дивидендов и направление документации тем акционерам, от которых они возвращались обратно в компанию не менее двух лет подряд, а по истечении еще трех лет - выкупить акции у таких "пропавших". Однако после критики ЦБ РФ Минэкономразвития увеличило с трех до 10 лет предлагаемый срок, после истечения которого акционерные общества (АО) смогут выкупать такие бумаги, рассказывал ранее источник "Интерфакса".

Представители ЦБ РФ указывали, что подобный подход хоть и существует в других правопорядках, но "эти последствия наступают после настолько огромного периода времени: где-то 50 лет, где-то 100 лет".

Кроме того, ЦБ РФ заявлял, что внедрение предложенного механизма означает, что фактически акционеры будут лишаться ценных бумаг во внесудебном порядке, а сам выкуп станет для них, по сути, принудительным. Они не будут участвовать в принятии этого решения, так как им уже не будут направляться сообщения о проведении собраний, а сам выкуп может осуществляться на основании решения мажоритарного акционера или выдвинутых им в органы управления лиц, так как проект допускает принятие решения о выкупе советом директоров или единоличным исполнительным органом АО, объяснял ЦБ РФ.

С этим замечанием в министерстве не соглашались. Минэкономразвития настаивало, что выкупа ценных бумаг против воли акционера не будет, так как проект предусматривает возможность отменить выкуп и вернуть акции, рассказывал источник "Интерфакса".