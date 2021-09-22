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Озеро в пригороде Казани окрасилось в бурый цвет

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Татарстанские экологи выясняют причину изменения цвета воды в озере Ванюшино в поселке Салмачи под Казанью. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

"Экологи выезжали на место для обследования территории и отбора проб природной воды. Там же с помощью прибора было исследовано содержание кислорода, в ходе которого было выявлено, что оно в норме", - сказал собеседник агентства.

При этом он уточнил, что вода в озере сейчас имеет неестественный бурый цвет, а на его поверхности образовалась мутная пленка.

"Ждем результаты анализа проб воды, по результатам которых будет установлена причина произошедшего", - заключил представитель министерства.

Татарстан Казань

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