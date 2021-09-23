Экс-министра сельского хозяйства Тувы нашли с ножевым ранением рядом с убитой женой

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства убийства жительницы Кызыла, рядом с которой был обнаружен с ножевым ранением груди ее супруг, бывший министр сельского хозяйства Тувы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону в четверг.

"22 сентября (...) около 20 часов в правоохранительные органы гор. Кызыла поступило сообщение об обнаружении в квартире (...) на ул. Бай-Хаакской тела хозяйки с внешними признаками насильственной смерти и ее супруга с колото-резаным ранением в области груди, который был госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По этому факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В пресс-службе регионального СКР "Интерфаксу" уточнили, что речь идет о бывшем министре сельского хозяйства республики, однако назвать его имя отказались.

Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что с ножевым ранением в квартире был обнаружен Юрий Тыт-оол, возглавлявший министерство сельского хозяйства Тувы в 2015-2016 годах.

Рассматриваемые следователями версии произошедшего в СКР "Интерфаксу" также не сообщили.

"Есть несколько версий произошедшего. Но поскольку он находится в медицинском учреждении, у него состояние тяжелое, нам нужно сначала с ним поработать", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года бывший министр сельского хозяйства и продовольствия Тувы Юрий Тыт-оол был осужден за мошенничество (части 3, 4 статьи 159 УК РФ) и получил четыре года колонии общего режима.