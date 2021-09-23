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Хроника последних дней СССР

Пожар произошел в цехе "УАЗ-Автокомпонент" в Ульяновске

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в чугунно-литейном цехе ООО "УАЗ-Автокомпонент" в Засвияжском районе Ульяновска в ночь на четверг, никто не пострадал, сообщает региональное ГУ МЧС.

Информация об инциденте поступила в 00:26 по местному времени (23:26 по Москве).

"Произошло загорание 10 погонных метров возвратной ленты. Пострадавших нет. Самостоятельно вышли 50 человек", - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

УАЗ-Автокомпонент Ульяновск

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