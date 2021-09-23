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Хроника последних дней СССР

Челябинский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отказался от мандата депутата Госдумы нового созыва, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

Соответствующее заявление направлено в Центральную избирательную комиссию РФ, говорится в сообщении.

Текслер возглавлял региональный список партии "Единая Россия" на прошедших выборах в Госдуму. Партия набрала большинство голосов, получив в регионе поддержку более 34% избирателей.

Алексей Текслер Челябинская область

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