Рок-фестиваль "Чернозем" под Воронежем отменили за сутки до начала

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Рок-фестиваль "Чернозем", который должен был начаться 24 сентября под Воронежем, отменен из-за эпидемиологической обстановки, сообщают организаторы.

"Получили постановление постановление об отмене ранее выданного согласования на проведение мероприятия (с целью недопущения распространения COVID-19)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что площадка для проведения фестиваля к 22 сентября была подготовлена на 100%, в том числе были приняты меры санитарно-эпидемиологической безопасности для гостей.

"В ближайшее время мы предложим вам варианты обмена билетов на билеты в концертный зал Event-Hall. И, разумеется, мы будем благодарны всем, кто примет для себя решение сохранить билеты и приехать на фестиваль в следующем году", - сообщают организаторы.

Рок-фестиваль "Чернозем" ежегодно проводился в Тамбове с 2015 года. В 2021 году мероприятие должно было впервые пройти под Воронежем.