"Ведомости" назвали возможного претендента на пост главы комитета Думы по обороне

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны РФ и начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Андрей Картаполов по итогам парламентских выборов может возглавить комитет Госдумы по обороне, сообщила газета "Ведомости" в четверг.

"Андрей Картаполов был избран по списку "Единой России" в Госдуму и может занять место председателя комитета по обороне, которое в прошлом созыве принадлежало бывшему командующему Воздушно-десантными войсками Владимиру Шаманову", - пишет газета, ссылаясь на источник, близкий к Минобороны.

По ее информации, Шаманов, вероятно, останется в Госдуме на другое равноценной позиции.

Заместителем министра обороны и начальником главного военно-политического управления Минобороны РФ может стать командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников, сообщило издание. "Еще одним кандидатом, который может прийти на замену Картаполова, является главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов", - сообщила газета "Ведомости", ссылаясь на несколько источников.

Официальные российские структуры эту информацию пока не комментируют.

Согласно сайту военного ведомства, заместителю министра обороны, начальнику главного военно-политического управления подчинены ведомственный департамент культуры, департамент психологической работы, управление Минобороны по работе с обращениями граждан, общественная приемная министра обороны, военно-геральдическая служба Вооруженных сил.

Картаполова назначили заместителем министра обороны РФ - начальником главного военно-политического управления указом президента РФ от 13 июля 2018 года.

До назначения на эту должность Картаполов с ноября 2015 года был командующим войсками Западного военного округа, командовал российской военной группировкой в Сирии (с декабря 2016 г. по март 2017 г.). С июня 2014 года по ноябрь 2015 года Картаполов возглавлял главное оперативное управление Генштаба.

Дворников был назначен командующим войсками ЮВО в сентябре 2016 года. С сентября 2015 года по июнь 2016 года Дворников командовал российской военной группировкой в Сирии.

Евменов был назначен главкомом ВМФ России в мае 2019 года, до этого командовал Северным флотом.