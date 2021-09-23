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Хроника последних дней СССР

Горняк погиб в кузбасской шахте "Заречная"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Рабочий погиб в горной выработке шахты "Заречная" в Кемеровской области, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в четверг.

"Предварительно установлено, что в горной выработке пострадавший, выполняя наряд по выемке горной массы, получил травмы, несовместимые с жизнью. Коллеги вызвали спасателей, которые подняли его тело на поверхность", - говорится в пресс-релизе.

Следствие в ходе проверки изучит должностные инструкции и планирует установить, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, а также соблюдались ли им эти требования.

Как сообщалось, шахта "Заречная" находилась в конкурсном производстве с конца 2017 года, однако продолжала угледобычу. Летом имущество шахты приобрело АО "Сила Сибири" (принадлежит экс-совладельцу морпортов Суходол и Лавна Борису Гутцову), которое затем переименовалось в АО "Угольная компания "Сила Сибири" и сменило специализацию с аренды и лизинга легковых автомобилей и легких автотранспортных средств на "добычу угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, подземным способом".

Кемеровская область

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