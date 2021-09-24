СК в Тюмени проверит сообщение об избиении школьницы охранником

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Тюмени началась доследственная проверка публикации о том, что охранник одной из школ, разнимая драку подростков, избил одну девочку. Об этом сообщили в СК.

Из публикации следует, что конфликт детей и охранника произошел вечером 23 сентября во дворе школы. "Сотрудник частного охранного предприятия схватил за горло школьницу и повалил ее на землю", - говорится в сообщении СК. Следователи опрашивают участников конфликта и сотрудников школьной администрации.

"Кроме того, при установлении нарушений будет дана оценка эффективности ведомственного контроля со стороны должностных лиц образовательного учреждения", - отметили в СК.

О конфликте у школы № 92 сообщило региональное издание 72.RU со ссылкой на очевидца.

"Около школы произошел конфликт между одноклассниками и другими парнями. Охранник вмешался и начал душить парня в красной футболке. За него вступилась девочка, и он накинулся на нее. В итоге всех разняли и разогнали. Девочка говорила, что будет писать заявление", - заявил он.