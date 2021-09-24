Жириновский отказался от мандата депутата Мурманской областной думы

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от своего мандата депутата Мурманской областной думы, сообщила избирательная комиссия Заполярья.

Решением облизбиркома мандат передан Станиславу Гонтарю, "выдвинутому в составе областного списка кандидатов Мурманским региональным отделением политической партии ЛДПР".

Гонтарь – координатор мурманского регионального отделения ЛДПР, говорится на сайте организации. Основным местом работы указан аппарат правительства Мурманской области и должность помощника Жириновского "по работе в Мурманской области".

На прошедших выборах Гонтарь также баллотировался от ЛДПР в Госдуму. Руководил аппаратом центральной контрольно-ревизионной комиссии партии.

Ранее председатель избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов сообщил журналистам, что в региональный парламент прошли представители пяти партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и, впервые, "Российские пенсионеры за социальную справедливость". По итогам выборов по единому округу "единороссы" получили пять мандатов, КПРФ – два, остальные партии – по одному.