Гражданина Узбекистана задержали со шпионской техникой на границе с Украиной

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Гражданин Узбекистана, сотрудничавший с правоохранительными органами Украины, задержан со шпионской техникой при нелегальном пересечении границы с РФ в Брянской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Мужчину 1981 года рождения с признаками наркотического опьянения задержали за незаконное пересечение границы, говорится в сообщении ЦОС, поступившем в пятницу в "Интерфакс". В ведомстве отметили, что в ходе досмотра в верхней одежде и личных вещах задержанного "обнаружены специальные технические средства скрытого ношения с возможностью фото-, видео- и аудиофиксации, а также порошкообразное вещество, предположительно, являющееся наркотическим".

"В ходе разбирательства выяснилось, что нарушитель с 2019 года сотрудничает с правоохранительными органами Украины на конфиденциальной основе", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что при выполнении очередного задания под видом лица, желающего нелегально попасть в РФ, иностранец "вступил в контакт с представителями криминальных кругов и за денежное вознаграждение в размере 27 тысяч гривен попросил оказать ему содействие в незаконном переходе на российскую территорию".

"Цель конспиративного мероприятия - создание условий для задержания пособников при попытке организации незаконной переправки иностранца в РФ. Но, со слов гражданина Узбекистана, что-то пошло не так. Пособники задержаны не были, а он для поддержания легенды был вынужден нарушить российско-украинскую границу", - сообщили в ФСБ.

В службе заявили, что, по словам задержанного, он сотрудничал с Государственной миграционной службой Украины и участвовал в "выявлении лиц, причастных к противоправной деятельности через границу". Для документирования доказательств в его одежду и личные вещи была вмонтирована специальная техника, в частности, GPS-трекер, видеокамера, а также диктофон, замаскированный под систему нагревания табака.

"Низкая эффективность украинских пограничников и несогласованность действий на приграничной территории Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы Украины, привели к провалу оперативного мероприятия и агента", - говорится в пресс-релизе.

В ФСБ отметили, что украинская сторона нарушение границы признала и просит вернуть иностоанца.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.