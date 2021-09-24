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Хроника последних дней СССР

На участников драки в Евпатории завели административные и уголовные дела

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Несколько участников массового конфликта на АЗС в Евпатории привлечены к административной ответственности, а еще одного задержали по уголовному делу о причинении вреда здоровью средней степени тяжести (ст. 112 УК), сообщили в МВД Крыма.

По версии следствия, в ночь с 21 на 22 сентября в Евпатории произошла массовая драка, в котрой местный житель получил увечья. В больнице у него нашли переломы костей лица, повреждения костей свода и основания черепа.

"Виновники драки с места происшествия скрылись и попытались покинуть Республику Крым чтобы избежать ответственности за совершенное", - говорится в пресс-релизе.

Подозреваемого в избиении пострадавшего задержали при въезде в Симферополь. Это 31-летний выходец с Северного Кавказа, которого уже привлекали к уголовной ответственности за хранение наркотиков и грабеж. Он дал признательные показания, сообщают в МВД. В Крым он приехал в августе, чтобы найти работу.

В задержании полицейским помогли сотрудники регионального УФСБ.

Административные дела на других участников конфликта завели по статьям о нарушении правил хранения травматического оружия и о нарушении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Ранее сообщалось, что конфликт, который мог вызвать негативные последствия, полицейские пресекли и задержали 58 подозреваемых.

Полицейские продолжают разыскивать других участников конфликта.

МВД Крым Евпатория ФСБ

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