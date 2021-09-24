Четверых детей госпитализировали после распыления газа в школе под Иркутском

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Четверо детей пострадали при распылении газа в школе в селе Хомутово Иркутской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

"Четверых учащихся школы №2 в селе Хомутово, которые отравились неизвестным газом, госпитализировали в городскую Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу. Всем пострадавшим оказана специализированная медпомощь, они госпитализированы в токсикологическое отделение", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на место выехал министр образования области Максим Парфенов. По словам педагогов школы, после перерыва на перемену ученики восьмого класса зашли в кабинет на урок и почувствовали жжение в горле. Учитель вывела детей из класса, но состояние некоторых из них ухудшалось. Потребовалась помощь медиков.

Полиция проводит проверку по факту инцидента. Виновные устанавливаются. Со ссылкой на источник сообщалось, что, по предварительным данным, дети в школе баловались и распылили газ из баллончика.