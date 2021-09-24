Ответственность для такси-сервисов перед пассажирами могут ввести с весны 2023 г.

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ предлагает с 1 марта 2023 года ввести для служб заказа такси ответственность перед пассажирами, пострадавшими при поездках на такси, следует из подготовленного министерством проекта федерального закона, который размещен на портале regulation.gov.

Подготовленный Минтрансом проект ФЗ "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" касается деятельности агрегаторов заказа такси и самозанятых. Основные пункты разработанного документа предлагается ввести с 1 сентября 2022 года.

О том, что Минтранс подготовил законопроект о такси, рассказывал директор департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Алексей Бакирей 22 сентября в ходе "круглого стола" "Цифровая трансформация рынка пассажирских перевозок легковым такси: преимущества и недостатки". Он говорил, что до конца года Минтранс рассчитывает внести его в правительство.

Ответственность такси-сервисов

Из опубликованного документа следует, что сервисы заказа такси будут нести ответственность за передачу заказа перевозчику без соответствующего разрешения - в случае, если пассажиру или его имуществу был причинен вред во время поездки на такси. Предполагается, что ответственность будет солидарной с ответственностью перевозчика.

Сведения о перевозчиках и статусе их разрешений можно будет проверить через региональный реестр перевозчиков легковых такси, тогда как сведения о транспортных средствах, которые перевозчик вправе использовать - через региональный реестр легковых такси.

При этом ответственность не будет распространяться на такси-сервисы, которые вовремя уведомили уполномоченный орган об отсутствии технической возможности получения актуальных сведений из реестров, а уполномоченный орган не передал эти сведения другим способом не позднее чем за сутки до дня, в который был причинен вред.

Солидарную ответственность с перевозчиком служба заказа такси будет нести и в случае причинения вреда пассажиру, если водителем такси имеет статус самозанятого, однако его ОСАГО не смогло покрыть реальный ущерб от инцидента.

В обоих этих случаях сервис заказа такси вправе в дальнейшем взыскать сумму, выплаченную за причинение указанного вреда, в полном объеме непосредственно с лица, причинившего вред.

Полную ответственность перед пассажиром за вред, причиненный в результате поездки на такси, сервис заказа такси будет нести в том случае, если заказчик не был уведомлен надлежащим образом о наименовании перевозчика, или если данные были предоставлены корректно, однако в реестрах нет всех разрешающих статусов водителя.

Также для агрегаторов предлагается ввести ответственность за передачу заказов перевозчикам, игнорирующим нормы времени управления транспортным средством и отдыха.

Регулирование для агрегаторов и самозанятых

Что касается других требований к агрегаторам такси, то Минтранс предлагает обязать их создавать представительства или филиалы в регионах, где количество такси, используемых для выполнения заказов, превышает 5 тыс. в сутки.

Также законопроект предусматривает возможность заключения договора между самозанятыми и агрегаторами такси. Сейчас такая опция для них невозможна без дополнительной регистрации ИП или юрлица.

Самозанятые должны проходить медосмотры до и после выхода на смену, а также осуществлять техосмотр автомобиля. Агрегаторам же необходимо проводить ежедневную проверку актуальности разрешений партнеров на перевозку пассажиров и их автомобилей в регионах РФ, а также проводить мониторинг усталости водителей с помощью специального софта.

Кроме того, в проекте отмечается, что тарифы на перевозку пассажиров разрабатываются перевозчиками, если они не прописаны в договорах с агрегаторами.

В то же время города федерального значения - Москва, Санкт-Петербург и Севастополь - и граничащие с ними регионы могут устанавливать минимальный тариф на перевозку и максимально возможное количество легковых такси для оптимизации нагрузки на дорогах.

В пресс-службе "Ситимобил" сообщили "Интерфаксу", что отраслевые игроки не принимали участие в подготовке законопроекта. "Мы убеждены, что принятие нового законопроекта не должно проходить без учета замечаний и позиций участников отрасли", - добавили в компании, отметив, что не могут комментировать положения документа, не изучив его до конца.

"Мы изучаем представленный законопроект. Рынок такси давно нуждается в обновленном регулировании, которое будет отвечать текущей ситуации в отрасли и учитывать интересы всех сторон", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Яндекс.Такси".