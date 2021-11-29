Совет по кодификации не поддержал поправки о взыскании с агрегаторов такси компенсаций

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию законодательства дал отрицательное заключение на законопроект о возложении на агрегаторы такси солидарной ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира такси или его имуществу.

Об этом журналистам сообщил председатель совета, глава думского комитета по законодательству и госстроительству павел Крашенинников.

Он не спорит, что нужно законодательно урегулировать деятельность служб заказа такси, их отношения с перевозчиками и пассажирами, определить степень ответственности агрегаторов, таксопарков и водителей за причиненный ущерб, в том числе в результате ДТП.

"Но на сегодняшний день мы можем заключить, что документ не готов и нуждается в существенной доработке - как глобальной, так и точечной", - отметил он.

По его словам, разработчики законопроекта пытаются учесть интересы всех сторон, однако в совете пришли к выводу, что это сделать и соблюсти баланс интересов им не удалось.

Эксперты совета сочли спорными сразу несколько предложенных в документе договорных моделей.

Их критику вызвала договорная модель по осуществлению деятельности службы заказа такси. Авторы поправок предложили возложить на сервисы по вызову такси солидарную ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира или его имуществу. Из законопроекта следует, что солидарную ответственность служба заказа такси будет нести вместе с водителем, а в ряде случаев - вместе с таксопарком.

Однако это не совпадает с заложенным в законопроекте подходом, по которому агрегатор вызова - только исполнитель по договору об оказании посреднических или информационных услуг, отметил Крашенинников.

По мнению экспертов совета, онлайн-сервисы по заказу такси, которыми пользуются граждане, не просто оказывают услуги посредника между пассажиром и такси. Они также взимают провозную плату, обеспечивают водителей транспортом, организуют пассажиропотоки и прочее. В этом случае модель договора заказа такси должна быть более глубоко проработана, отметили в совете.

Также в проекте закона предусмотрено, что, согласно договору "по обеспечению осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси", автомобиль предоставляется в аренду водителю, также водителю предоставляется возможность проходить медицинский осмотр у своего арендодателя, а арендодателю - полностью заниматься содержанием и техническим обслуживанием автомобиля. По заключению совета, такая договорная модель трудно отличима от трудового найма водителя.

Законопроект разработали в Минтрансе и в сентябре разместили на портале regulation.gov. Он касается деятельности агрегаторов заказа такси и самозанятых.