Лавров заявил, что санкции против талибов не препятствуют контактам с ними

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Для продолжения контактов с движением "Талибан" (признано террористической организацией и запрещено в РФ) отмены действующих санкций в их отношении не требуется, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нынешнее положение дел не ограничивает и не препятствует нашим контактам с талибами", - сказал Лавров в субботу журналистам на полях Генассамблеи ООН.

По словам министра, более того, санкции Совета Безопасности, как они сформулированы в соответствующих резолюциях, не запрещают такие контакты, наоборот, СБ ООН заложена необходимость продвигать политический процесс, чего делать невозможно без работы с талибами.

Лавров также заметил, что Москве ничего не известно о том, чтобы в Совете Безопасности ООН поднимали вопрос о снятии или смягчении международных санкций в отношении талибов. "Для целей нынешней работы с движением талибов этого не требуется. Будем ожидать от талибов выполнения ими всех тех правильных обещаний, которые они дали, и потом уже будем смотреть, насколько террористическая и наркотическая угрозы с территории Афганистана ушли", - сказал министр.

В Москве пока не получали запрос на агреман новому послу Афганистана в РФ, в этом вопросе будем исходить из принципа международного признания власти талибов, также заявил Лавров. Он отметил, что "в Москве работает посол, который был назначен предыдущим правительством, и вопрос о международном признании талибов на данном этапе никем не ставится". "Будем исходить ровно из этого принципа, если и когда получим запрос на назначение нового посла", - добавил министр.