Железнодорожное и авиасообщение в Сочи восстановлено

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сочи возвращается к привычной жизни, основные работы по ликвидации последствий стихии завершены, сообщил в субботу вечером в своем официальном телеграм-аккаунте мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"Железнодорожное и авиасообщение восстановлены в полном объёме. Сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы сократить отставания по графику, нарушенному из-за стихии", - написал градоначальник.

Он отметил, что на территорию проведения этапа гонок "Формулы 1" была стянута дополнительная техника. Благодаря межведомственной подготовке и своевременному реагированию непогода не помешала проведению заездов.

"В Сочи в полной готовности для устранения последствий непогоды находились около 800 человек и свыше 250 единиц техники", - отметил Копайгородский.

"Курорты горного кластера работают в штатном режиме. Накануне в горах выпал первый снег, наши объекты готовы к старту горнолыжного сезона. В прибрежной части города пляжи остаются закрытыми на время действия штормового предупреждения", - сообщил мэр.

"Сегодня нам удалось избежать серьёзных последствий разгула стихии, а все локальные вопросы решались в кратчайшие сроки. Оперативный штаб продолжает работу, синоптики прогнозируют вечером и ночью дожди", - заявил Копайгородский.

Непогода в Сочи спровоцировала ряд чрезвычайных происшествий. Так, сильный ветер снес рекламные щиты, которые повредили контактную линию железнодорожной сети. Временно было остановлено железнодорожное движение. Из-за грозового фронта пять самолетов, летевших в Сочи, были перенаправлены на запасные аэродромы. Кроме того, непогода внесла коррективы и в планы проведения этапа Гран-при "Формулы 1", которое проводится на курорте с 23 по 26 сентября.